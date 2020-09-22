Хорватский специалист Игорь Йовичевич уже в ближайшее время возглавит "Днепр-1". Известный журналист Игорь Цыганык рассказал о деталях контракта наставника в будущем клубе.

Хорват Йовичевич хорошо знаком с украинским футболом, наставник уже совсем скоро вернется в УПЛ. Журналист рассказал в "Цыганик LIVE", сколько будет получать тренер во главе днепровского клуба.

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По словам журналиста, уже в следующие два дня тренер официально подпишет соглашение с клубом и начнет работу с командой.

Что касается финансовых условий, то у Йовичевича будет третий контракт в УПЛ по финансовой составляющей после тренеров "Динамо" и "Шахтера". Соглашение с хорватским наставником будет рассчитано на 2 года с опцией пролонгации еще на один год.

Добавим, что недавно тренерский мостик команды покинул Дмитрий Михайленко.

Кто будет помогать Игорю Йовичевичу

Помогать в "Днепре-1" будет Юрий Беньо, который помогал Бабичу в "Мариуполе", он ранее работал с хорватом во львовских "Карпатах". Также Андрей Ханас войдет в тренерский штаб Йовичевича, с ним он также работал во Львове.

Тренер вратарей остается неизменным – Валерий Городов. Фамилия одного из ассистентов остается неизвестной, единственное, что известно, что будущим помощником Йовичевича будет его земляк.

Тренерский опыт Йовичевича