Йовичевич будет одним из самых высокооплачиваемых тренеров УПЛ : детали контракта
Хорватский специалист Игорь Йовичевич уже в ближайшее время возглавит "Днепр-1". Известный журналист Игорь Цыганык рассказал о деталях контракта наставника в будущем клубе.
Хорват Йовичевич хорошо знаком с украинским футболом, наставник уже совсем скоро вернется в УПЛ. Журналист рассказал в "Цыганик LIVE", сколько будет получать тренер во главе днепровского клуба.
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По словам журналиста, уже в следующие два дня тренер официально подпишет соглашение с клубом и начнет работу с командой.
Что касается финансовых условий, то у Йовичевича будет третий контракт в УПЛ по финансовой составляющей после тренеров "Динамо" и "Шахтера". Соглашение с хорватским наставником будет рассчитано на 2 года с опцией пролонгации еще на один год.
Добавим, что недавно тренерский мостик команды покинул Дмитрий Михайленко.
Кто будет помогать Игорю Йовичевичу
Помогать в "Днепре-1" будет Юрий Беньо, который помогал Бабичу в "Мариуполе", он ранее работал с хорватом во львовских "Карпатах". Также Андрей Ханас войдет в тренерский штаб Йовичевича, с ним он также работал во Львове.
Тренер вратарей остается неизменным – Валерий Городов. Фамилия одного из ассистентов остается неизвестной, единственное, что известно, что будущим помощником Йовичевича будет его земляк.
Тренерский опыт Йовичевича
- Хорват работал с юношеской и молодежной командами "Карпат". Также ему подчинены были еще и команды U-16 и U-17. С командой "Карпаты" U-19 завоевал бронзовые награды первенства Украины сезона-2013/14.
- С июня 2014 года стал и.о. главного тренера "Карпат". До окончания обучения на тренерских курсах и получения "PRO"-лицензии УЕФА Игорь Йовичевич официально работал исполняющим обязанности главного тренера команды "Карпаты".
- В марте 2015 года наставник получил тренерскую лицензию УЕФА категории PRO, которая позволила ему избавиться от приставки "и.о." и стать полноценным главным тренером "Карпат". В должности Йовичевич пробыл 4 месяца. В октябре 2016 года возглавил словенский клуб "Целье", разорвал соглашение в июне 2017 года.
- В июле того же года Йовичевич возглавил вторую команду загребского "Динамо". Через три года хорватский специалист стал главным тренером первой команды "Динамо".