Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч вже найближчим часом очолить "Дніпро-1". Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про деталі контракту наставника у майбутньому клубі.

Хорват Йовічевіч добре знайомий із українським футболом, наставник вже зовсім скоро повернеться в УПЛ. Журналіст розповів у "Циганик LIVE", скільки отримуватиме тренер на чолі дніпровського клубу.

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За словами журналіста, вже у наступні два дні тренер офіційно підпише угоду з клубом та розпочне роботу з командою.

Щодо фінансових умов, то у Йовічевіча буде третій контракт в УПЛ за фінансовою складовою після тренерів "Динамо" та "Шахтаря". Угода з хорватським наставником буде розрахована на 2 роки з опцією пролонгації ще на один рік.

Додамо, що нещодавно тренерський місток команди покинув Дмитро Михайленко.

Хто допомагатиме Ігорю Йовічевічу

Допомагати у "Дніпрі-1" буде Юрій Беньо, який допомагав Бабичу у "Маріуполю", він раніше працював з хорватом у львівських "Карпатах". Також Андрій Ханас увійде у тренерський штаб Йовічевіча, із ним він також працював у Львові.

Тренер воротарів залишається незмінним – Валерій Городов. Прізвище одного з асистентів залишається невідомим, єдине, що відомо, що майбутнім помічником Йовічевіча буде його земляк.

Тренерський досвід Йовічевіча