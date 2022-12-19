В воскресенье 18 декабря завершился главный праздник футбола – Мундиаль-2022. Мир узнал имя чемпиона и лучших игроков ЧМ-2022.
Читайте также Месси и Мбаппе приблизились к Клозе: лучшие бомбардиры на чемпионатах мира
Свой вариант символической сборной ЧМ-2022 по футболу в Катаре представила французская газета L'Equipe. В 11-ку лучших футболистов попали три чемпиона мира, три бронзовых призера турнира, три марокканца и по одному представителю Англии и Франции.
Интересно, что в список лучших попал только один финалист чемпионата мира – Килиан Мбаппе.
Символическая сборная ЧМ-2022
- Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия/Динамо Загреб)
- Защитники: Ашраф Хакими (Марокко/ПСЖ), Ромен Саис (Марокко/Бешикташ), Йошко Гвардиол (Хорватия/РБ Лейпциг), Маркос Акунья (Аргентина/Севилья)
- Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина/Бенфика), Софьян Амрабат (Марокко/Фиорентина), Лука Модрич (Хорватия/Реал)
- Нападающие: Букайо Сака (Англия/Арсенал), Лионель Месси (Аргентина/ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция/ПСЖ).
Напомним, что после финального матча чемпионата мира по футболу 2022, были розданы индивидуальные награды лучшим игрокам турнира.