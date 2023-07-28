Рияд Марез перебрался в состояние Аль-Ахли из Манчестер Сити. Английский коллектив заработал хорошую сумму на трансфере опытного алжирца.
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Звездопад в Саудовской Аравии
Саудиты продолжают скупать и завлекать денежными контрактами звезд мирового футбола. Очередной "жертвой" трансферной кампании Саудовской Аравии стал именитый игрок Манчестер Сити Рияд Марез. Алжирский вингер, получивший достаточно трофеев в Англии, решил продолжить свою карьеру в Аль-Ахле. Марез подписал соглашение с саудовским коллективом на 3 года с возможностью продлить контракт с командой еще на сезон. Более того, 32-летний футболист будет получать в Аль-Ахле около 35 миллионов евро в год.
Манчестер Сити же в свою очередь изрядно подработал с трансфера Мареза в Саудовскую Аравию. Аль-Ахли, ранее успевший договориться с двумя другими звездами Английской Премьер-лиги, а именно с Эдуардом Менди (перешел из Челси) и Роберто Фирмино (пришел из Ливерпуля), заплатил "горожанам" за маститого вингера 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Это при том, что Transfermarkt оценивает опытного алжирца в 20 миллионов евро.
Рияд Марез после подписания контракта / инстаграмм Аль-Ахли
Представление алжирского футболиста:
Звездные футболисты, перешедшие в Саудовскую Аравию
- Аль-Иттихад – Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота.
- Аль-Хилаль – Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергей Милинкович-Савич.
- Аль-Наср – Давид Оспина, Криштиану Роналду, Талиска, Марцело Брозович.
- Аль-Ахли – Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез.
- Аль-Иттифак – Джордан Хендерсон.