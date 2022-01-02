Эвертон презентовал Миколенко домашним трибунам: украинца встретили аплодисментами – видео
2 января 2022 , 16:36Читати новину українською
Источник:твиттер Эвертона
Перед матчем чемпионата Англии против Брайтона Эвертон решил презентовать украинского футболиста Виталия Миколенко. Футболист вышел к болельщикам.
Первая встреча с фанатами
Украинский защитник не смог сыграть против Брайтона. Он вышел перед матчем, чтобы поздороваться с болельщиками новой команды.
Достойно внимания Футбольный "козырь" Миколенко, который привлек Эвертон
Украинский футболист вышел к фанам Гудисон Парк в футболке Эвертона, а на шее у него был клубный шарф. Миколенко тепло встретили болельщики.
Видео представления
Миколенко перешел в Эвертон
- Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.
- Он стал первым новичком команды в новом 2022 году.
- Динамо заработало на трансфере Миколенко более 20 миллионов евро.
- Игрок сборной Украины будет выступать под 19-м номером.