Эвертон презентовал Миколенко домашним трибунам: украинца встретили аплодисментами – видео

Перед матчем чемпионата Англии против Брайтона Эвертон решил презентовать украинского футболиста Виталия Миколенко. Футболист вышел к болельщикам.

Первая встреча с фанатами

Украинский защитник не смог сыграть против Брайтона. Он вышел перед матчем, чтобы поздороваться с болельщиками новой команды.

Достойно внимания Футбольный "козырь" Миколенко, который привлек Эвертон

Украинский футболист вышел к фанам Гудисон Парк в футболке Эвертона, а на шее у него был клубный шарф. Миколенко тепло встретили болельщики.

Видео представления

Миколенко перешел в Эвертон