АПЛ толкает Эвертон в бездну: новые неприятности для клуба Миколенко
Источник:ФК Эвертон
Ливерпульский Эвертон снова обвиняют в нарушении финансового фэйр-плея. Все попытки футболистов "ирисок" спасти прописку в элитном дивизионе могут оказаться тщетными.
Английская Премьер-лига выдвинула новые обвинения Эвертону в нарушении финансового фэйр-плея. Впрочем, руководство клуба считает эти заявления безосновательными.
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Новое-старое дело Эвертона
Эвертон решительно настроен доказать свою правоту и готовит апелляцию. В клубе считают, что новые обвинения касаются того же периода, за который "ириски" уже поплатились 10 очками.
Ноттингем Форест, тоже фигурирующий в деле, заявил, что будет сотрудничать с Премьер-лигой, чтобы достигнуть справедливого решения.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, с клубов все-таки снимут очки. В таком случае Эвертону не удастся спастись от вылета в Чемпионшип. Пока у команды Миколенко 17 зачетных пунктов. От зоны вылета "ирисок" удаляет только один балл. Если у Эвертона снова заберут 10 очков, команда окажется на последней строчке турнирной таблицы.
За что наказали Эвертон
- Напомним, что в результате независимого следствия были установлены финансовые нарушения в сезоне 2020/21. Комиссия выяснила, что у Эвертона были убытки в размере 124,5 миллиона фунтов, хотя лимит составлял 105 миллионов фунтов.
- Тогда руководство признало нарушение финансового фэйр-плея. Однако клуб не надеялся на такое суровое наказание. Из-за ограничений у Эвертона нет возможности сделать зимние трансферы, чтобы подписать качественных футболистов. Однако уже очевидно, что на этом проблемы ирисок не заканчиваются.