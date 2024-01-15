АПЛ толкает Эвертон в бездну: новые неприятности для клуба Миколенко

Ливерпульский Эвертон снова обвиняют в нарушении финансового фэйр-плея. Все попытки футболистов "ирисок" спасти прописку в элитном дивизионе могут оказаться тщетными.

Английская Премьер-лига выдвинула новые обвинения Эвертону в нарушении финансового фэйр-плея. Впрочем, руководство клуба считает эти заявления безосновательными.

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Новое-старое дело Эвертона

Эвертон решительно настроен доказать свою правоту и готовит апелляцию. В клубе считают, что новые обвинения касаются того же периода, за который "ириски" уже поплатились 10 очками.

Ноттингем Форест, тоже фигурирующий в деле, заявил, что будет сотрудничать с Премьер-лигой, чтобы достигнуть справедливого решения.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, с клубов все-таки снимут очки. В таком случае Эвертону не удастся спастись от вылета в Чемпионшип. Пока у команды Миколенко 17 зачетных пунктов. От зоны вылета "ирисок" удаляет только один балл. Если у Эвертона снова заберут 10 очков, команда окажется на последней строчке турнирной таблицы.

За что наказали Эвертон