Эвертон – Астон Вилла 0:0

Украинский защитник по традиции занял свое место на левой бровке. Благодаря надежной игре в обороне Виталий Миколенко стал настоящим лидером Эвертона, пишет 24 Канал.

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Эвертон остановил Астон Виллу

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Однако "ириски" не собирались отдавать очки "вилланам".

В дебюте поединка перспективный момент отличиться получил Миколенко. Виталий подхватил мяч и ударом издалека пытался поразить ворота. К сожалению, украинец отправил кожаного на трибуны.

На 18-й минуте мяч побывал в воротах хозяев поля. Однако арбитр отменил гол Алекса Морено, зафиксировав офсайд.

В начале второго тайма повреждение получил столкнувшийся головой с соперником Миколенко. Однако даже кровь не помешала защитнику Эвертона продолжить матч.

Миколенко разбили голову в матче с Астон Виллой: видео

В конце встречи хавбек "ирисок" Абдулай Дукуре успешно замкнул прострел партнера по команде. Однако снова арбитр матча отменил взятие ворот.

В итоге поединок завершился без забитых голов – 0:0.

Эвертон остался на 17-й строчке таблицы АПЛ. Команда Миколенко только на одно очко опережает находящегося в зоне вылета Лутон.

Астон Вилла опустилась на третье место. У "вилланов" одинаковое количество очков с Манчестер Сити – по 43. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе.

Видеообзор матча Эвертон – Астон Вилла