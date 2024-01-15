Англійська Прем'єр-ліга висунула нові звинувачення Евертону у порушенні фінансового фейр-плею. Втім, керівництво клубу вважає ці заяви безпідставними.
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Нова-стара справа Евертона
Евертон рішуче налаштований довести свою правоту та готує апеляцію. У клубі вважають, що нові обвинувачення стосуються того самого періоду, за який "іриски" вже поплатилися 10 очками.
Ноттінгем Форест, який теж фігурує у справі, заявив, що буде співпрацювати з Прем'єр-лігою, щоб досягти справедливого рішення.
За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, з клубів все ж знімуть очки. В такому разі Евертону не вдасться врятуватися від вильоту до Чемпіоншипу. Наразі у команди Миколенка 17 залікових пунктів. Від зони вильоту "ірисок" віддаляє лише один бал. Якщо в Евертона знову заберуть 10 очок, команда опиниться на останній сходинці турнірної таблиці.
За що покарали Евертон
- Нагадаємо, що внаслідок незалежного слідства були встановлені фінансові порушення у сезоні 2020/21. Комісія з'ясувала, що Евертон мав збитки у розмірі 124,5 мільйона фунтів, хоча ліміт складав 105 мільйонів фунтів.
- Тоді керівництво визнало порушення фінансового фейр-плею. Однак клуб не сподівався на таке суворе покарання. Через обмеження Евертон не має змоги зробити зимові трансфери, щоб підписати якісних футболістів. Однак вже очевидно, що на цьому проблеми "ірисок" не закінчуються.