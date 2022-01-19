Эвертон Миколенко получил нового тренера с фамилией легенды МЮ

Английский Эвертон получил нового тренера. Преемником Рафаэля Бенитеса стал Дункан Фергюсон.

Преемник Бенитеса

Дункан Фергюсон будет исполнять обязанности главного тренера английского клуба. 50-летний специалист будет готовить команду к следующему домашнему матчу против Астон Виллы.

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Британский наставник уже провел первую тренировку во главе команды. В тренерский штаб Фергюсона вошли Джон Эббрелл, Лейтон Бейнс и тренер голкиперов Алана Келли.

. Первый матч Эвертона под руководством Фергюсона состоится 21 января. Стартовый свисток судьи в игре против Астон Виллы прозвучит в 14:30.

Эвертон под руководством уже представителя Рафаэля Бенитеса после 19-ти сыгранных поединков занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ. "Ириски" получили 19 очков. Испанский специалист покинул английский клуб после поражения от Норвича (2:1).

Старый-новый тренер