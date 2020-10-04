В матче чемпионата Англии "Астон Вилла" разгромила на своем поле "Ливерпуль". В ворота действующих чемпионов АПЛ влетело сразу семь голов.

Астон Вилла-Ливерпуль 7:2

Голы: Уоткинс, 4, 22, 39 Макджинн, 35, Баркли, 55, Грилиш, 66, 75 – Салах, 33, 60

До этого матча "Ливерпуль" шел без поражений в чемпионате одержав три победы. Команда забила 9 голов, пропустив лишь трижды. И в случае победы могла подняться на первое место, которое занимают ее непримиримые соперники – "Эвертон" (4 победы в четырех матчах).

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И на пути "мерсисайдцам" стала "Астон Вилла", которая тоже только побеждала в этом сезоне АПЛ (но лишь в двух матчах).

Открыл счет в этом матче Уоткинс уже на 4-й минуте. На 39-й минуте на его счету уже был дубль, а на табло было 4:1. Еще один гол забил Макгинн, а за "Ливерпуль" отличился Салах.

В двух первых голах принял участие Грилиш. Он же ассистировал Баркли, когда тот забивал пятый гол в ворота "Ливерпуля". А после этого сам забил дважды.

"Ливерпуль" впервые в истории АПЛ пропускает семь голов за один матч.