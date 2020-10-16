В Англійській прем'єр-лізі в суботу, 17 жовтня, відбудеться принципове "мерсисайдське" дербі – в гості до "Евертона" завітає "Ліверпуль". Букмекери оцінили шанси кожної з команд.

"Евертон" до цього матчу підходить у статусі одноосібного лідера АПЛ – команда Карло Анчелотті виграла чотири стартові тури. Але перше місце в турнірній таблиці "іриски" могли б ділити зі своїм головним суперником, якби "Ліверпуль" неочікувано не зазнав поразки від "Астон Вілли" 7:2.

Як це було: "Ліверпуль" зазнав принизливої поразки від "Астон Вілли" 7:2: відео

Та варто відзначити, що "Ліверпуль" у стартових турах переміг "Челсі" на виїзді та "Арсенал" вдома. Хоча і "Евертон" новий сезон розпочав з мінімальної перемоги над "Тоттенхемом" на виїзді.

Матч "Евертон" – "Ліверпуль" відбудеться в суботу, 17 жовтня. Початок матчу о 14:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Евертон – Ліверпуль: що прогнозують букмекери

Попри це, саме "Ліверпуль" вважають фаворитом в цьому матчі. У букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" – 1,909. Натомість перемога "Евертона" – аж 4,15. Нічия у цьому дербі – 4,20.

"Евертон" в матчах АПЛ забив 12 голів, "Ліверпуль" ж має показник у 11 забитих голів. Тож можна очікувати, що обидві команди продовжать свою гольову серію і в цьому поєдинку. Відтак "тотал матчу більше 2,5 голів" – лише 1,60. На "тотал матчу менше 2,5 голів" виставили коефіцієнт 2,65.

Варто відзначити, що в "Ліверпуля" в лазареті головний голкіпер Аліссон (звідси й пояснюється сім пропущених голів командою в матчі проти "Астон Вілли". Його дублером є Адріан). Відтак у "Евертона" є доволі великий шанс забити у цьому матчі – 1,33 на гол господарів поля. Але й атакувальна ланка "Ліверпуля" виглядає вкрай потужно – 1,122 на гол господарів.

Найбільше шансів забити гол в цьому матчі має вінгер "Ліверпуля" Мохамед Салах – 1,85 на такий підсумок. На гол одного з найкращих бомбардирів "Евертона" Домініка Калверта-Льюїна (шість голів в цьому сезоні АПЛ) – 2,60.

Додамо, що в букмекерської контори Marathonbet на матч "Евертон" – "Ліверпуль" стоїть нульова маржа. Це означає, що саме тут найвищі рейтинги на будь-який підсумок матчу, відтак більша сума виграшу за однакової суми ставки..

До теми: Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу