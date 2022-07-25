Для украинцев вход на матч будет бесплатным

Пресс-служба Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко, сообщила, что ведется сотрудничество с администрациями городов Мерсисайда.

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Сотрудники государственных служб помогают клубу распространять бесплатные билеты на игру украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.

Ранее также стало известно, что средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы благотворительным организациям, поддерживающим народ Украины.

Успех украинского игрока

В воскресенье, 24 июля, Эвертон сыграл в товарищеском матче против Блэкпула. Клуб украинского защитника одержал уверенную победу – 4:2.

Результативными действиями отличился и Миколенко. На 6-й минуте матча Виталий открыл счет. Впоследствии украинец помог Деле Алле, отдав ассист.

Для бывшего игрока Динамо это второй гол в футболке "ирисок". Свой дебютный гол украинец забил в официальном матче АПЛ в сезоне 2021/2022 против Лестера (1:2).

Обратите внимание! Матч Эвертон – Динамо состоится 29 июля на стадионе "Гудисон Парк". Игра начнется в 19:45 по местному времени (21:45 по Киеву).