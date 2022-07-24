Второй гол Миколенко за Эвертон

Уже на 6-й минуте счет в матче стал 0:1 в пользу "ирисок". Начавший поединок со старта Виталий Миколенко замкнул на дальней стойке передачу с фланга, пишет 24 канал.

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Украинский защитник ударом в одно касание прошил сетку ворот Блэкпула – 0:1. Это второй гол Миколенко в футболке "ирисок". Свой дебютный гол украинец забил в официальном матче АПЛ в сезоне-2021/2022 против Лестера (1:2).

Видео гола Миколенко

Не прошло и 5 минут, как футболисты Эвертона удвоили свое преимущество. Свою фамилию на табло записал Том Дэвис.

В конце первой 45-минутки хозяева отквитали один мяч благодаря голу Гэри Медина.

По состоянию на первый тайм счет в товарищеской встрече 1:2 в пользу Эвертона.

Напомним. 29 июля Эвертон сыграет на домашнем стадионе против киевского Динамо. Это будет первая встреча Миколенко с "бывшими". Матч будет иметь благотворительную цель, на которой соберут средства на нужды Украины.

А уже 6 августа подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграют первый поединок сезона-2022/2023 в АПЛ. "Ириски" будут принимать Челси.