Для українців вхід на матч буде безкоштовним
Пресслужба Евертона, за який виступає Віталій Миколенко, повідомила, що наразі ведеться співпраця з адміністраціями міст Мерсісайду.
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Працівники державних служб допомагають клубу розповсюджувати безплатні квитки на гру українським біженцям, які зараз знаходяться в Англії.
Раніше також стало відомо, що кошти, виручені від продажу квитків, будуть передані благодійним організаціям, що підтримують народ України.
Успіх українського гравця
- У неділю, 24 липня, Евертон зіграв у товариському матчі проти Блекпула. Клуб українського захисника здобув впевнену перемогу – 4:2.
- Результативними діями відзначився і Миколенко. На 6-й хвилині матчу Віталій відкрив рахунок. Згодом українець допоміг Деле Аллі, віддавши асист.
- Для колишнього гравця Динамо це другий гол у футболці "ірисок". Свій дебютний гол українець забив в офіційному матчі АПЛ у сезоні-2021/2022 проти Лестера (1:2).