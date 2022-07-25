Для українців вхід на матч буде безкоштовним

Пресслужба Евертона, за який виступає Віталій Миколенко, повідомила, що наразі ведеться співпраця з адміністраціями міст Мерсісайду.

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Працівники державних служб допомагають клубу розповсюджувати безплатні квитки на гру українським біженцям, які зараз знаходяться в Англії.

Раніше також стало відомо, що кошти, виручені від продажу квитків, будуть передані благодійним організаціям, що підтримують народ України.

Успіх українського гравця

У неділю, 24 липня, Евертон зіграв у товариському матчі проти Блекпула. Клуб українського захисника здобув впевнену перемогу – 4:2.

Результативними діями відзначився і Миколенко. На 6-й хвилині матчу Віталій відкрив рахунок. Згодом українець допоміг Деле Аллі, віддавши асист.

Для колишнього гравця Динамо це другий гол у футболці "ірисок". Свій дебютний гол українець забив в офіційному матчі АПЛ у сезоні-2021/2022 проти Лестера (1:2).

Зверніть увагу! Матч Евертон – Динамо відбудеться 29 липня на стадіоні "Гудісон Парк". Гра розпочнеться о 19:45 за місцевим часом (21:45 за київським).