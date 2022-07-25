Лэмпард: Миколенко и Паттерсон делали хорошие проходы

Эвертон Миколенко победил оппонентов со счётом 4:2. Официальный твиттер "Ирисок" прокомментировал игру украинского защитника в товарищеской игре.

Кстати Миколенко забил за Эвертон в матче перед игрой с Динамо: эффектное видео

Все мы любим Виталия,

– говорится в сообщении.

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард также прокомментировал игру Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом.

"Оба фулбека сделали результативные передачи? Они должны это делать. Если мы хотим играть так, как сегодня и одновременно играть в атакующий футбол, потому что эта схема может выглядеть оборонительной, но она, по моему мнению, делает нас крепче, однако нам нужно иметь и атакующую линию, и крайние защитники играют огромную роль в этом.

Миколенко и Паттерсон делали хорошие проходы, и мы снабжали их хорошими ремнями. Многие элементы нашей игры сегодня были лучше, чем в других предсезонных матчах. Продолжим работать над этим", – говорится в сообщении.

Любопытно. В пятницу, 29 июля, Эвертон на своем домашнем стадионе "Гудисон" Парк проведет благотворительный матч с Динамо. Матч начнется в 19:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Виталий выступает за Эвертон с января 2022 года. За его трансфер "ириски" заплатили 23,5 миллиона евро Динамо.