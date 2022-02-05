На этой Олимпиаде будет очень сложно – Цымбал о биатлонном комплексе в Пекине

Олимпийские игры в Пекине официально начались в пятницу, 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Цымбал: Все в одинаковых условиях

Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эксклюзивном интервью для сайта 24-го канала рассказал о подготовке к стартам. Спортсмен выделил главные сложности на Олимпиаде-2022.

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Биатлонист поделился мнениями относительно биатлонного комплекса.

"Трасса сложная. Когда просто видишь схему трассы, то это так не кажется. Однако, когда работаешь на дистанции, осознаешь, что она очень сложная. Здесь негде отдохнуть. Много затяжных подъемов, мало спусков. На дистанции нужно будет много работать", – сказал Цымбал.

Кроме затяжных подъемов атлетам придется противостоять непогоде в Китае.

К тому же снег очень "агрессивный". Это потому, что так холодно, поэтому плохое скольжение. Это будет давать о себе знать во время соревнований. На Олимпиаде будет очень сложно. Но еще раз повторю – все в одинаковых условиях. Это большой плюс,

– подчеркнул Богдан.

Богдан Цымбал: что известно о спортсмене

За последние четыре года Богдан добился незаурядного прогресса.

Только в 2018 году он завоевал первую награду на международном уровне. Он стал третьим в спринтерской гонке на чемпионате Европы среди юниоров.

В сезоне 2020/2021 он успешно себя зарекомендовал и пробился в основную команду.

Лучший результат Цымбала в этом сезоне – 17-е место в спринте в Рупольдинге.