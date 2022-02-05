Цымбал: Не хватает обычной, нашей еды

Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что больше всего его удивило в Олимпийской деревне.

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Во время Олимпийских игр в Пекине действуют строгие карантинные ограничения. Даже в столовой спортсмены сидят отдельно. Спортсменов друг от друга разделяет стеклянная кабинка.

В столовой мы питаемся в небольших индивидуальных кабинках. Но это прикольно, вот это и есть то ноу-хау (смеется). Я такого еще не видел,

– сказал Цымбал.

"Это вообще не удручает. С самого начала, как мы приехали, то стекло в этих кабинках было непрозрачное, чуть затемненное, ты не видел никого за ним. Но сейчас они все переделали, эта кабинка прозрачная. Ты можешь сесть с коллегой друг напротив друга и без проблем общаться. Единственный минус, что слышно не очень. В общем, это не проблема. Мне кажется, даже лучше, что так сделали. Из-за коронавируса действуют жесткие ограничения. Поэтому мы понимаем, как сейчас это необходимо", – подчеркнул биатлонист.

Спортсмен также рассказал о питании на Олимпиаде-2022. По его словам, он уже соскучился за украинскими блюдами.

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Насчет питания, вполне неплохо, еды хватает, всего много. В основном это азиатская кухня, много национальных блюд Китая. Но я хотел бы обычной, нашей еды. Например, картошки с котлетой,

– добавил Богдан.



Столовая в Олимпийской деревне / Фото из инстаграма Дмитрия Пидручного

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