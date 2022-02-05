Цимбал: Всі в однакових умовах

Український біатлоніст Богдан Цимбал в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу розповів про підготовку до стартів. Спортсмен виокремив головні складнощі на Олімпіаді-2022.

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Біатлоніст поділився думками щодо біатлонного комплексу.

"Траса складна. Коли просто бачиш схему траси, то це так не здається. Проте, коли працюєш на дистанції, усвідомлюєш, що вона дуже складна. Тут немає де відпочити. Багато затяжних підйомів, мало спусків. На дистанції потрібно буде багато працювати", – сказав Цимбал.

Та окрім затяжних підйомів атлетам доведеться протистояти негоді у Китаї.

До того ж сніг дуже "агресивний". Це через те, що так холодно, тому погане ковзання. Це буде давати про себе знати під час змагань. На цій Олімпіаді буде дуже складно. Але ще раз повторю – всі в однакових умовах. Це великий плюс,

– наголосив Богдан.

До уваги! 5 лютого відбулася перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2022 – змішана естафета. На жаль, українцям не вдалося зачепитися за медалі. У підсумку "синьо жовті" фінішували 13-ми.

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