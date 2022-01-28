Это жадность, – Фьюри отреагировал на отказ Джошуа и Уайта от отступных

Тайсон Фьюри вновь отреагировал на решение Энтони Джошуа и Диллиана Уайта об отступных. Британец отказался брать деньги и отступать от реванша с Александром Усиком.

Реакция "Цыганского короля"

Диллиан Уайт и Энтони Джошуа не дали Тайсону Фьюри провести уникальное противостояние с Александром Усиком. "Цыганский король" не замедлил с ответом.

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Тайсон на своей странице в твиттере распространил сообщение ESPN, которое кратко прокомментировал.

Это называется жадность,

– подписал Фьюри.

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе считает, что боксеры просто не захотели отдавать ему бой против украинца.

Джошуа станет соперником Усика