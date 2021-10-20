Это вещь, которая мне совсем не понравилась, – Де Дзерби раскритиковал игроков Шахтера
Источник:сайт Шахтера
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби остался недоволен игрой своей команды против Реала в Лиге чемпионов. "Горняки" в Киеве уступили со счетом 0:5.
На послематчевой пресс-конференции немало досталось и игрокам Шахтера за это поражение.
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"Я на самом деле считаю, что мы неплохо действовали в первом тайме, однако теряли слишком много мячей, особенно полузащитники – Тете, Соломон, Алан. В этих зонах мы теряли слишком много мячей, и в такие моменты Реал мог осуществлять контратаки. Я просил играть дальше. Потом, когда Винисиус забил два гола, я заметил, что несколько футболистов опустили руки. Это одна вещь, которая мне совсем не понравилась", – признался после матча Де Дзерби.
Именно ошибки игроков заставили тренера немало нервничать во время матча.
Мы теряли слишком много мячей, допустили такие ошибки, которых обычно не совершаем. И особенно те игроки, которые обычно не допускают таких ошибок,
– рассказал тренер.
Именно полузащитникам команды досталось больше всего от наставника после игры.
"Проблема в том, что мы теряли слишком много мячей в ключевых зонах, где обычно играют наши полузащитники", – подытожил Де Дзерби.
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- Шахтер проиграл Реалу домашний матч Лиги чемпионов со счетом 0:5. Пропустив в первом тайме автогол, во втором тайме с разницей в пять минут "горняки" пропустили еще дважды от Винисиуса. Впоследствии забили Родриго и Бензема.
- За три тура в Лиге чемпионов Шахтер пропустил семь голов, не забив ни одного. Команда набрала лишь одно очко – за ничью в домашнем матче против Интера. И занимает последнее место в группе.
- Следующий матч Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Реала в Мадриде 3 ноября.