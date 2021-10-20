На післяматчевій пресконференції чимало дісталося і гравцям Шахтаря за цю поразку.

Як це було Реал познущався над Шахтарем на НСК "Олімпійський": відео

"Я насправді вважаю, що ми непогано діяли в першому таймі, проте втрачали занадто багато м'ячів, особливо півзахисники – Тете, Соломон, Алан. У цих зонах ми втрачали надто багато м'ячів, і в такі моменти Реал міг здійснювати контратаки. Я просив грати далі. Потім, коли Вінісіус забив два голи, я помітив, що кілька футболістів опустили руки. Це одна річ, яка мені геть не сподобалась", – зізнався після матчу Де Дзербі.

Саме помилки гравців змусили тренера чимало нервуватися під час матчу.

Ми втрачали занадто багато м'ячів, припустилися таких помилок, яких зазвичай не робимо. І особливо ті гравці, які зазвичай не припускаються таких помилок,

– розповів тренер.

Саме півзахисникам команди дісталося найбільше від наставника після гри.

"Проблема в тому, що ми втрачали занадто багато м'ячів у ключових зонах, де зазвичай грають наші півзахисники", – підсумував Де Дзербі.

До теми Це неправильне правило, Бензема був у чистому офсайді, – Де Дзербі