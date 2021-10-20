На пресс-конференции после матча Роберто Де Дзерби говорил о том, что противостоять такому Реалу было бы непросто любой команде.
Как это было Реал поиздевался над Шахтером на НСК "Олимпийский": видео
"Это не самое крупное поражение в моей карьере. В первом тайме мы играли не так уж плохо. Случилась ситуация, в которой мы пропустили первый гол – Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило неправильное, потому и зачислили этот гол.
Второй гол мы пропустили слишком быстро – едва начался второй тайм. Можно сказать, что после него игра была сделана. Реал играл очень хорошо. Когда он так играет, любому сопернику приходится несладко", – отметил Де Дзерби.
Шахтер – Реал: после матча
- Команда Роберто Де Дзерби ничего не смогла противопоставить именитым гостям из Мадрида. Реал разгромил "горняков" на НСК "Олимпийский" со счетом 5:0. Автогол в пассиве Сергея Кривцова, дубль оформил Винисиус, по разу отличились Родриго и Бензема.
- Шахтер в трех турах ЛЧ не забил ни одного мяча и с одним очком занимает последнее место в квартете D. Следующий матч подопечные Роберто Де Дзерби сыграют 3 ноября против Реала в Мадриде.
- Шансы на выход из группы остаются, но они не кажутся такими реальными. Следующую игру "горняки" проведут 3 ноября на "Сантьяго Бернабеу".