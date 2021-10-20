На послематчевой пресс-конференции немало досталось и игрокам Шахтера за это поражение.

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"Я на самом деле считаю, что мы неплохо действовали в первом тайме, однако теряли слишком много мячей, особенно полузащитники – Тете, Соломон, Алан. В этих зонах мы теряли слишком много мячей, и в такие моменты Реал мог осуществлять контратаки. Я просил играть дальше. Потом, когда Винисиус забил два гола, я заметил, что несколько футболистов опустили руки. Это одна вещь, которая мне совсем не понравилась", – признался после матча Де Дзерби.

Именно ошибки игроков заставили тренера немало нервничать во время матча.

Мы теряли слишком много мячей, допустили такие ошибки, которых обычно не совершаем. И особенно те игроки, которые обычно не допускают таких ошибок,

– рассказал тренер.

Именно полузащитникам команды досталось больше всего от наставника после игры.

"Проблема в том, что мы теряли слишком много мячей в ключевых зонах, где обычно играют наши полузащитники", – подытожил Де Дзерби.

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