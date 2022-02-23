Это важнее, чем игра Лиги чемпионов, – тренер МЮ о войне в Украине

Ральф Рангник ответил на вопросы журналистов о возможном переносе финала Лиги чемпионов из России. Тренер Манчестер Юнайтед заявил, что матч это не самое важное, что может быть в такой ситуации.

Рангник: Никто не может быть заинтересован в войне

63-летний наставник Манчестер Юнайтед на предматчевой пресс-конференции отметил, что о финале пока думать не может. Судьба жребия свела "красных дьяволов" с непростым соперником – мадридским Атлетико.

Кстати МЮ отказался лететь российскими авиалиниями на матч Лиги чемпионов против Атлетико

Ответил тренер и на вопрос журналиста о переносе финала Лиги чемпионов, который должен состояться в российском Санкт-Петербурге, но на фоне военной агрессии в отношении Украины Россия может потерять престижную игру.

Финал Лиги чемпионов намечен на 28 мая 2022 года. Лондонское "Уэмбли" является запасным вариантом проведения финала, если Россия потеряет решающий матч.

По мнению Ральфа Рангника, решением этого вопроса должно заниматься УЕФА или политика.

Мы все надеемся, не только в Великобритании, но и во всей Европе и даже во всем мире, что ситуация нормализуется. Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее, чем игра Лиги чемпионов,

– заявил наставник МЮ.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и МЮ состоится в Мадриде (23 февраля в 22:00).

"Красные дьяволы" добрались до столицы Испании чартером британской авиакомпании, отказавшись от российской, которая является их официальным спонсором.

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