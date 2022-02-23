Возможная реакция на агрессию России

Одним из официальных спонсоров английского футбольного гранда является российская авиакомпания "Аэрофлот". Однако на этот раз "красные дьяволы" решили не пользоваться услугами партнера. Об этом на своей странице в твиттере сообщил журналист ESPN Марк Огден.

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Манчестер Юнайтед выбрал для полета в Мадрид британскую чартерную авиакомпанию "Titan Airways". Пока неизвестно, что предшествовало такому решению англичан. Возможно, так "красные дьяволы" отреагировали на российскую агрессию в сторону Украины.

О прекращении сотрудничества между авиакомпанией из России и английским клубом не сообщается.

Напомним, что Манчестер Юнайтед 23 февраля в 22:00 сыграет свой первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок против мадридского Атлетико будет одним из самых интересных на этой стадии турнира.

К слову. Параллельно в Лиссабоне Бенфика, а которую выступает Роман Яремчук, сыграет против нидерландского Аякса.