Свитолина против суеверий

Элина поделилась одним ритуалом, которому она следует перед каждой игрой.

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У меня только одно суеверие: я выхожу на корт с левой ноги. А вообще нет, у меня нет других предрассудков,

– сказала теннисистка.

По словам Свитолиной, некоторые теннисисты все же соблюдают определенные ритуалы. Она рассказала об испанце Рафаэле Надале.

"Есть разные какие-то штучки, которые выполняют теннисисты. Например, Рафаэль Надаль, который постоянно переставляет бутылочки после каждого перехода", – отметила Элина.

И все же, Свитолина не поклонница разных ритуалов во время игры. Она считает, что это только отвлекает спортсменов.

"Я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Это только может помешать тебе. Потому что я слышала много разных историй: какой-то тренер должен съесть пиццу перед тем, как его атлет выйдет на поле. Однажды этой пиццы не было – и этот тренер уже сидел не в хорошем настроении. Конечно, спортсмен это чувствует. Я слышала много историй, но это всегда приводит к каким-то не очень хорошим состояниям", – сказала украинка.

К слову. За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго.