Очень крутые эмоции, – впечатлением Магучих после второго места в финале Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих на мажорной ноте завершила легкоатлетический сезон. 19-летняя украинка стала второй в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

"Финал Бриллиантовой лиги был невероятным"

Ярослава Магучих продемонстрировала великолепный сезон. Девушка в свои 19 лет уже надела на свою шею бронзовую олимпийскую медаль. Прыгунья в высоту поделилась впечатлениями от полученной награды и второго места в финале Бриллиантовой лиги.

Примечательно Верность Украине: Магучих получала предложения сменить гражданство, но всем отказала

Магучих довольна тем, что смогла отобралась в финал Бриллиантовой лиги, который состоялся в швейцарском Цюрихе. Вспомнила Ярослава и то, что в 2018 году только дебютировала на соревнованиях такого уровня. А уже через три года смогла пробиться в финал, где соревнуются лучшие легкоатлетки мира.

В первую очередь, это очень круто, что я была в финале. Для меня это очень важно, потому что только в 2018 году был мой первый этап Бриллиантовой лиги. Тогда меня пригласили просто для опыта, но уже сейчас я прыгаю, зарабатываю очки и попадаю в финал Бриллиантовой лиги, где шесть лучших спортсменок. Это очень крутые эмоции для меня, где я повторила свой лучший результат сезона. Это было потрясающе,

– рассказала украинская легкоатлетка.

В Швейцарии украинка покорила планку на высоте 2.03 метра – лучший результат сезона для Ярославы. Магучих на этом не остановилась. После двух неудачных попыток на высоте 2.05 Ярослава перенесла последний прыжок на 2.07. Однако и эта одна попытка была неудачной.

Ярослава отметила, что период подготовки и самой Олимпиады был очень сложным. Но она рада, что смогла подняться на пьедестал в Токио: "Я очень рада, что все так сложилось, и у меня есть медаль на моей первой Олимпиаде, в 19 лет. Я считаю, что для меня это очень важная ступень, как для спортсменки. Потому что Олимпиада – это главный старт карьеры, наверное".