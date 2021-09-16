"Фінал Діамантової ліги був неймовірним"
Ярослава Магучіх продемонструвала чудовий сезон. Дівчина у свої 19 років вже одягнула на свою шию бронзову олімпійську медаль. Стрибунка у висоту поділилась враженнями від здобутої нагороди та другого місця у фіналі Діамантової ліги.
Варте уваги Вірність Україні: Магучіх отримувала пропозиції змінити громадянство, але усім відмовила
Магучіх задоволена тим, що змогла відібратись у фінал Діамантової ліги, який відбувся у швейцарському Цюриху. Пригадала Ярослава і те, що у 2018 році лише дебютувала на змаганнях такого рівня. А вже через три роки змогла пробитись у фінал, де змагаютьcя найкращі легкоатлетки світу.
В першу чергу, це дуже круто, що я була в фіналі. Для мене це дуже важливо, тому що тільки в 2018 році був мій перший етап Діамантової ліги. Тоді мене запросили просто для досвіду, але вже зараз я стрибаю, заробляю очки і потрапляю у фінал Діамантової ліги, де шість найкращих спортсменок. Це дуже круті емоції для мене, де я повторила свій найкращий результат сезону. Це було неймовірно,
– розповіла українська легкоатлетка.
Ярослава зазначила, що період підготовки та самої Олімпіади був дуже складним. Але вона тішиться, що змогла підійнятись на п'єдестал у Токіо: "Я дуже рада, що все так склалося, і у мене є медаль на моїй першій Олімпіаді, в 19 років. Я вважаю, що для мене це дуже важливий щабель, як для спортсменки. Тому що Олімпіада – це головний старт кар'єри, напевно".
- Нагадаємо, що на Олімпійських іграх Магучіх стала третьою, поступившись лише переможниці з ОКР Марії Ласіцкене та австралійці Ніколі МакДермотт.
- У фіналі Діамантової ліги все та ж Ласіцкене випередила українку.