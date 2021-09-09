Феерический финал от Магучих

Сразу две украинские легкоатлетки соревновались за место на пьедестале в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

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19-летняя Ярослава соревновалась за победу с Марией Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом. Украинка покорила высоту 2.03, которая стала лучшим результатом сезона для Магучих.

Украинская легкоатлетка уступила Ласицкене лишь двумя сантиметрами. Отметим, что Магучих на этом не остановилась. После двух неудачных попыток на высоте 2.05 Ярослава перенесла последний прыжок на 2.07. Однако эта попытка была неудачной.

Удачный прыжок Магучих: смотрите видео