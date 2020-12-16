Это как обезьяне дать автомат: удаленный в игре с Десной Юрченко "разгромил" судей-VAR в Украине
Футболист Зари Владлен Юрченко не доиграл поединок 1/8 финала Кубка Украины против Десны. Полузащитник был удален во втором тайме после использования системы видеоповторов VAR.
В начале второго тайма Юрченко опасно сыграл против Владислава Огири, пишет 24 канал. Игрок Зари высоко поднял ногу, а Огиря пытался сыграть головой.
Примечательно Игорь Суркис: Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беззаконие
Главный арбитр матча Денис Шурман сразу показал Юрченко желтую карточку. И в ход событий вмешался арбитр Виктор Копиевский, который работал на системе VAR.
Он посоветовал Шурману посмотреть повтор момента и тот отменил "горчичник" для Юрченко и удалил футболиста Зари.
Смотрите видео удаления Юрченко
Наши судьи – это как обезьяне дать в руки автомат
Комментируя эпизод, Юрченко считает, что никакого "криминала" в его действиях не было. Об этом сообщают каналы "Футбол 1/2/3".
"Да ничего такого там не произошло, простой стык. Огири лезет головой, а я играю ногой. У меня сверху была нога, куда мне ее деть?", – сказал Юрченко.
Юрченко раскритиковал судей, назвав их работу – произволом.
Просто наши судьи – это как обезьяне дать в руки автомат, так же и нашим арбитрам дать VAR. Это беспредел. У меня такое ощущение, что судьи ищут в каждой игре, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого?,
– заявил Владлен.
Также Юрченко напомнил о работе главы комитета арбитров УАФ Лучано Луче. По словам Владлена, судейство в Украине стоит на месте.
У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает огромные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться,
– добавил игрок.
Вместе с тем, Юрченко заверил, что он не хотел сыграть грубо и нарушить правила.
"Я принимал мяч, а соперник идет головой вперед. Ну, может, опасно сыграл, да, это желтая. Судьи же останавливают этот стоп-кадр. На стоп-кадре можно смотреть каждый фол и думать, что там игра в ногу.
"Не могут у нас работать с VAR. С этим нужно делать что-то. VAR должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Во всех матчах так. Не могу вспомнить хоть одну игру с VAR где она спокойно прошла", – резюмировал Юрченко.
В конце матча арбитр удалил Алексея Гуцуляка, поэтому Заря и Десна доигрывали в равных составах. Заря отстояла преимущество в один гол и вышла в четвертьфинал.
Поделиться новостью