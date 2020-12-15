Президент Динамо Игорь Суркис выразил свое недовольство работой арбитров на матчах чемпионата Украины.

Суркис призвал председателя комитета арбитров УАФ Лучано Луче провести соответствующую работу. Об этом Игорь Суркис заявил в интервью официальному сайту Динамо.

"Судьи могут ошибаться, это часть футбола. Но судейство должно быть последовательным и невозможно в одном и том же матче за одинаковые нарушения давать различные наказания", – сказал он.

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По словам президента Динамо, если арбитр решил, что Шепелев заслуживал красной карточки, то за такой же фол на Шапаренко он еще до перерыва должен был удалить Селезнева. Однако, судья поступил иначе.

"Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение VAR дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им заблагорассудится, а подобные ситуации в пользу другой команды даже не просматривают. Если брать матч с Колосом, то если бы Мирча Луческу не устроил демарш с выходом на поле, то главный арбитр и судья VAR продолжили бы свой произвол. По-другому я это назвать не могу. Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного – последовательного и честного судейства", – добавил Суркис

По его мнению, дело даже не в матче с Колосом. Вопрос к непоследовательности, которая не дает возможности нормально играть в футбол.

"Игроки готовятся, работают на тренировках, потом выходят на поле, а там одно судейское решение хуже другого. Никогда не обращался к Лучано Луче, но время пришло. У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они добавили в профессионализме и правильности принятия решений", – сказал Суркис.

Также владелец Динамо убежден в Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым.

Почему Суркис возмущен

В последнем матче перед зимним перерывом в УПЛ Динамо сенсационно потеряло очки, не сумев обыграть Колос с Ковалевки. Судейство в этом поединке вызвало вопросы как у одной, так и у другой команды.