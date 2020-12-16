Футболіст Зорі Владлен Юрченко не дограв поєдинок 1/8 фіналу Кубка України проти Десни. Півзахисник був вилучений у другому таймі після використання системи відеоповторів VAR.

На початку другого тайму Юрченко небезпечно зіграв проти Владислава Огірі, пише 24 канал. Гравець Зорі високо підняв ногу, а Огіря намагався зіграти головою.

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Головний арбітр матчу Денис Шурман відразу показав Юрченку жовтку картку. Та в хід подій втрутився арбітр Віктор Копієвський, який працював на системі VAR.

Він порадив Шурману переглянути повтор моменту й той скасував "гірчичник" для Юрченка та вилучив футболіста Зорі.

Дивіться відео вилучення Юрченка

Наші судді – це як мавпі дати в руки автомат

Коментуючи епізод, Юрченко вважає, що ніякого "криміналу" в його діях не було. Про це повідомляють канали "Футбол 1/2/3".

"Та нічого такого там не сталося, простий стик. Огіря лізе головою, а я граю ногою. У мене зверху була нога, куди мені її подіти?", – сказав Юрченко.

Юрченко розкритикував суддів, назвавши їх роботу – свавіллям.

Просто наші судді – це як мавпі дати в руки автомат, так само і нашим арбітрам дати VAR. Це свавілля. У мене таке відчуття, що судді шукають в кожній грі, щоб когось вилучити. Вони кайфують від цього?,

– заявив Владлен.

Також Юрченко нагадав про роботу глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. За словами Владлена, суддівство в Україні стоїть на місці.

У нас в Україні є людина, яка відповідає за суддівство, отримує шалені гроші, а суддівство стоїть на місці. Треба ж якось розвиватися,

– додав гравець.

До уваги. За інформацією ЗМІ, за березень 2019 року зарплата Луччі склала 508 985 гривень.

Разом з тим, Юрченко запевнив, що він не хотів зіграти грубо та порушити правила.

"Я приймав м'яч, а суперник йде головою вперед. Ну, може, небезпечно зіграв, так, це жовта. Судді ж зупиняють цей стоп-кадр. На стоп-кадрі можна дивитися кожен фол і думати, що там гра в ногу.

Не можуть у нас працювати з VAR. З цим потрібно робити щось. VAR повинен був допомогти арбітрам, а вони роблять тільки гірше. У всіх матчах так. Не можу пригадати хоч одну гру з VAR де вона спокійно пройшла", – резюмував Юрченко.

Наприкінці матчу арбітр вилучив Олексія Гуцуляка, тому Зоря та Десна догравали у рівних складах. Зоря відстояла перевагу в один гол та вийшла до чвертьфіналу.