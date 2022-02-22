Это немыслимо, – премьер-министр Великобритании осудил проведение финала ЛЧ в России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился мыслями о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Джонсон в Палате общин заявил, что "статус изгоя" России после "вторжения" в Украину не позволяет ей проводить футбольные матчи на международной арене и предложил перенести игру в Лондон.

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"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенной страны", – заявил Джонсон.

Также свою позицию по проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге высказала министр спорта Великобритании Надин Доррис.

"У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами. Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконивания своего незаконного вторжения в Украину", – написала Доррис.

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