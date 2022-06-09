Это мог быть шедевр: как судья не засчитал красавец-гол Качарабы в ворота Ирландии – видео

Сборная Украины 8 июня успешно стартовала в Лиге наций. Тарас Качараба мог забить дебютный гол в своем втором матче за национальную команду.

Грустно, что такую ​​роскошь не засчитали

Александр Петраков выпустил на игру против Ирландии резервный состав. Команда была сформирована из футболистов, не получавших достаточно игровой практики в футболке сборной, пишет 24 канал.

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В стартовой одиннадцати место получил защитник пражской Славии Тарас Качараба. На 38-й минуте защитник мог записать свою фамилию на табло.

Качараба вторым прикосновением после красивой передачи от Артема Довбика нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч за безумной траекторией полетел в сетку владений Ирландии. Тарас мог открыть счет в матче, но судья отменил это взятие ворот. Все из-за офсайда у Довбика, ассистировавшего Качараби.

К сожалению, Тарасу не удалось отличиться дебютным мячом во втором поединке в сине-желтой футболке. Поэтому на перерыв команды ушли по нулевому счету.

На футбольном поле Качараба провел 72 минуты, после чего отправился отдыхать. Вместо него вышел Александр Пихаленок.

Видео неучтенного гола Качарабы

Свой первый матч за национальную команду провел 8 сентября 2021 в товарищеской встрече против Чехии (1:1). Тогда защитник сыграл все 90 минут.

В сезоне 2021/2022 Качараба отыграл за Славию 34 матча, в которых забил один гол.

Напомним, что единственный гол в матче забил Виктор Цыганков. Динамовцу понадобилось для этого всего четыре минуты. Виктор невероятно со штрафного по боковой линии поля закрутил мяч под дальнюю штангу.

Гол лидера Динамо принес Украине победу над Ирландией – 0:1. Подопечные Петракова получили первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Этому матчу предшествовал щемящий перфоменс, посвященный украинским военным. Футболисты собрались в центральном круге и минутой безумных аплодисментов отблагодарили наших защитников за мужественную борьбу против российского врага.

Впереди сборная сыграет против Армении. Поединок состоится 11 июня в польском городе Лодзи.