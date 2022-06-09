Сумно, що таку розкіш не зарахували
Олександр Петраков випустив на гру проти Ірландії резервний склад. Команда була сформована із футболістів, які не отримували достатньо ігрової практики у футболці збірної, пише 24 канал.
До теми Трохи розчарований, що мій гол не зарахували, – Качараба про матч проти Ірландії
У стартовій одинадцятці місце отримав захисник празької Славії Тарас Качараба. На 38-й хвилині оборонець міг записати своє прізвище на табло.
Качараба другим дотик після красивої передачі від Артема Довбика завдав дальнього удару по воротах суперника. М'яч за шаленою траєкторією полетів у сітку володінь Ірландії. Тарас міг відкрити рахунок у матчі, але суддя скасував це взяття воріт. Все через офсайд у Довбика, який асистував Качарабі.
На жаль, Тарасу не вдалось відзначитись дебютним м'ячем вже у другому поєдинку у синьо-жовтій футболці. Тому на перерву команди пішли за нульового рахунку.
На футбольному полі Качараба провів 72 хвилини, після чого пішов відпочивати. Замість нього вийшов Олександр Піхальонок.
Відео незарахованого голу Качараби
- Свій перший матч за національну команду провів 8 вересня 2021 року у товариській зустрічі проти Чехії (1:1). Тоді захисник зіграв усі 90 хвилин.
- У сезоні-2021/2022 Качараба відіграв за Славію 34 матчі, у яких забив один гол.
Нагадаємо, що єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков. Динамівцю знадобилось для цього лише чотири хвилини. Віктор неймовірно зі штрафного з бокової лінії поля закрутив м'яч під дальню стійку.
Гол лідера Динамо приніс Україні перемогу над Ірландією – 0:1. Підопічні Петракова здобули першу звитягу у цьогорічному розіграші Ліги націй. Цьому матчу передував щемливий перфоменс, який був присвячений українським військовим. Футболісти зібрались у центральному колі та хвилиною шалених оплесків віддячили нашим захисникам за мужню боротьбу проти російського ворога.