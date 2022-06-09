Сумно, що таку розкіш не зарахували

Олександр Петраков випустив на гру проти Ірландії резервний склад. Команда була сформована із футболістів, які не отримували достатньо ігрової практики у футболці збірної, пише 24 канал.

До теми Трохи розчарований, що мій гол не зарахували, – Качараба про матч проти Ірландії

У стартовій одинадцятці місце отримав захисник празької Славії Тарас Качараба. На 38-й хвилині оборонець міг записати своє прізвище на табло.

Качараба другим дотик після красивої передачі від Артема Довбика завдав дальнього удару по воротах суперника. М'яч за шаленою траєкторією полетів у сітку володінь Ірландії. Тарас міг відкрити рахунок у матчі, але суддя скасував це взяття воріт. Все через офсайд у Довбика, який асистував Качарабі.

На жаль, Тарасу не вдалось відзначитись дебютним м'ячем вже у другому поєдинку у синьо-жовтій футболці. Тому на перерву команди пішли за нульового рахунку.

На футбольному полі Качараба провів 72 хвилини, після чого пішов відпочивати. Замість нього вийшов Олександр Піхальонок.

Відео незарахованого голу Качараби

Свій перший матч за національну команду провів 8 вересня 2021 року у товариській зустрічі проти Чехії (1:1). Тоді захисник зіграв усі 90 хвилин.

У сезоні-2021/2022 Качараба відіграв за Славію 34 матчі, у яких забив один гол.

Нагадаємо, що єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков. Динамівцю знадобилось для цього лише чотири хвилини. Віктор неймовірно зі штрафного з бокової лінії поля закрутив м'яч під дальню стійку.

Гол лідера Динамо приніс Україні перемогу над Ірландією – 0:1. Підопічні Петракова здобули першу звитягу у цьогорічному розіграші Ліги націй. Цьому матчу передував щемливий перфоменс, який був присвячений українським військовим. Футболісти зібрались у центральному колі та хвилиною шалених оплесків віддячили нашим захисникам за мужню боротьбу проти російського ворога.

До слова. Попереду збірна зіграє проти Вірменії. Поєдинок відбудеться 11 червня у польському Лодзі.