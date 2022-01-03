Это месседж всем футболистам академии, – гендиректор Шахтера о переезде украинца в Россию

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал трансфер украинского защитника Марка Мампасси. В конце 2021 года Мампасси усилил российский Локомотив.

Палкин: С точки зрения работы академии это серьезный шаг вперед

Палкин заявил, что Шахтер готов отпускать своих футболистов в другие клубы, если у них нет шанса попасть в основной состав.

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Гендиректор дончан добавил, что "горняки" готовы продавать своих футболистов, если будут получать хорошие предложения.

Мне кажется, это месседж всем футболистам академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы академии это серьезный шаг вперед,

– считает Палкин.

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