Палкин: С точки зрения работы академии это серьезный шаг вперед
Палкин заявил, что Шахтер готов отпускать своих футболистов в другие клубы, если у них нет шанса попасть в основной состав.
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Гендиректор дончан добавил, что "горняки" готовы продавать своих футболистов, если будут получать хорошие предложения.
Мне кажется, это месседж всем футболистам академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы академии это серьезный шаг вперед,
– считает Палкин.
Внимание Готов выступать за сборную Украины – экс-защитник Шахтера, который перешел в чемпионат России
- Мампасси – не единственный украинский футболист, которого Шахтер за последние годы отпустил в Россию.
- До этого из Шахтера в российский чемпионат переезжали Олег Данченко в Рубин, Анжи и Енисей, Иван Ордец в Динамо Москва, Ярослав Ракицкий в Зенит, Филипп Будковский в Анжи, Антон Шиндер в Амкар.
- По информации СМИ, Мампасси вроде бы готов взять российское гражданство, чтобы не быть легионером в тамошнем чемпионате. Сам же футболист заявил, что готов играть в сборной Украины.