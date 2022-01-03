Палкін: З погляду роботи академії, це серйозний крок уперед
Палкін заявив, що Шахтар готовий відпускати своїх футболістів в інші клуби, якщо вони не мають шансу потрапити до основного складу.
До теми Перебрався до Росії: Шахтар продав Мампассі у московський Локомотив
Гендиректор донеччан додав, що "гірники" готові продавати своїх футболістів, якщо отримуватимуть хороші пропозиції.
Мені здається, це є меседж усім футболістам академії. У нас не золота клітка, і якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах. Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо спробувати себе в інших клубах. З погляду роботи академії, це серйозний крок уперед,
– вважає Палкін.
Варте уваги Готовий виступати за збірну України, – ексзахисник Шахтаря, який перейшов у чемпіонат Росії
- Мампассі – не єдиний український футболіст, якого Шахтар за останні роки відпустив у Росію.
- До цього з Шахтаря у російський чемпіонат переїздили: Олег Данченко у Рубін, Анжи та Єнісей, Іван Ордець у Динамо Москва, Ярослав Ракіцький у Зеніт, Пилип Будківський в Анжи, Антон Шиндер в Амкар.
- За інформацією ЗМІ, Мампассі начебто готовий взяти російське громадянство, щоб не бути легіонером у тамтешньому чемпіонаті. Сам же футболіст заявив, що готовий грати у збірній України.