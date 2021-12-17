18-летний Мампасси заключил с "железнодорожниками" пятилетний контракт. За московский клуб центральный защитник будет выступать под 18-м номером.
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Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, усовершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы,
– сказал он.
Футболист заявил, что не знает, на какой позиции его будут использовать, главное, чтобы это было полезно Локомотиву.
"Я уже распрощался с одноклубниками из Мариуполя, пожелав им сохранить "прописку" в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она приступит к подготовке к весенней части сезона. Ни с кем из "железнодорожников" не знаком", – подытожил Мампасси.
Карьера Мампасси: коротко
- Марк воспитанник донецкого Шахтера. Нынешний сезон украинец начал в ФК Мариуполь, за который выступал на правах аренды. В этом чемпионате Украины Мампасси провел 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
- Ранее сообщалось, что уроженец Донецка намерен получить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России.
- Интересы защитника представляет агентство ProStar, которое возглавляет украинец Вадим Шаблий, клиентами которых являются Руслан Малиновский, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Алан Дзагоев, Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.