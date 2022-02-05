Это и есть то ноу-хау, – биатлонист Цымбал оценил столовую на Олимпийских играх в Пекине
Украинские биатлонисты поселились в Олимпийской деревне 27 января. За это время спортсмены уже успели оценить жилье, в котором проживают.
Цымбал: Не хватает обычной, нашей еды
Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что больше всего его удивило в Олимпийской деревне.
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Во время Олимпийских игр в Пекине действуют строгие карантинные ограничения. Даже в столовой спортсмены сидят отдельно. Спортсменов друг от друга разделяет стеклянная кабинка.
В столовой мы питаемся в небольших индивидуальных кабинках. Но это прикольно, вот это и есть то ноу-хау (смеется). Я такого еще не видел,
– сказал Цымбал.
"Это вообще не удручает. С самого начала, как мы приехали, то стекло в этих кабинках было непрозрачное, чуть затемненное, ты не видел никого за ним. Но сейчас они все переделали, эта кабинка прозрачная. Ты можешь сесть с коллегой друг напротив друга и без проблем общаться. Единственный минус, что слышно не очень. В общем, это не проблема. Мне кажется, даже лучше, что так сделали. Из-за коронавируса действуют жесткие ограничения. Поэтому мы понимаем, как сейчас это необходимо", – подчеркнул биатлонист.
Спортсмен также рассказал о питании на Олимпиаде-2022. По его словам, он уже соскучился за украинскими блюдами.
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Насчет питания, вполне неплохо, еды хватает, всего много. В основном это азиатская кухня, много национальных блюд Китая. Но я хотел бы обычной, нашей еды. Например, картошки с котлетой,
– добавил Богдан.
Столовая в Олимпийской деревне / Фото из инстаграма Дмитрия Пидручного
Богдан Цымбал: что известно о спортсмене
- Лучший результат Цымбала в этом сезоне – 17 место в спринте в Рупольдинге. Этот показатель также является лучшим в его карьере.
- Биатлонист занимает 42-е место в общем рейтинге Кубка мира.