Это был очень долгий и трудный путь, – Беленюк не смог сдержать слез после взятия "золота"

Борец Жан Беленюк, который 4 августа принес Украине долгожданную золотую медаль, прокомментировал свою победу. Его выступление было очень искренним и эмоциональным.

Украинец поблагодарил за поддержку и добавил, что шел к "золоту" с 9 лет. А накануне Олимпийских игр даже не был уверен, вообще поедет в Токио.

Важно Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020

Он признался, что не до конца осознает, что именно он сделал.

Я хочу сказать спасибо всем украинцам, спасибо всем, кто поддерживал, кто верил в меня. Было действительно очень сложно иногда. Извиняюсь за слезы, но это очень приятные ощущения,

– сказал Беленюк.

Его участие было под угрозой

Жан рассказал, что накануне Олимпийских игр получил травму. Произошло это за 3 недели до Олимпиады.

"И только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это, спасибо маме, спасибо всем, кто поддерживал и молился, кто ждал. Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", – подытожил он.

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