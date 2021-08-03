В интервью Жан заявил, что в решающей схваткой он хочет порадовать Украину достойным результатом.
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"Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию. Хорошо, что я сейчас здесь есть", – заявил Беленюк.
Впрочем, спортсмен с оптимизмом расценивает свои шансы в финальном поединке с Виктором Лоринцем.
Мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду,
– заявил украинский борец.
Беленюк в Токио: путь к финалу
- В первой схватке на Олимпийских играх-2020 Беленюк встретился с сербом Зураби Датунашвили. Украинский борец эффектно победил соперника со счетом 3:1.
- В 1/4 финала украинец победил алжирца Башира Сид Азара. По истечении шести минут счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он взял балл последним.
- Беленюк завоевал путевку в финал, победив хорвата Ивана Хуклека – 1:7.