Бё выиграл третью медаль в Пекине

Йоханнес Бё выиграл гонку несмотря на один штрафной круг, сообщает 24 канал. Норвежец продемонстрировал мощную скорость и не оставил шансов преследователям.

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Для Бё это уже третья медаль в Пекине. Норвежец завоевал "золото" в смешанной эстафете и "бронзу" в индивидуальной гонке.

Также третью медаль в Пекине получил француз Кантен Фийон-Майе. К "серебру" в эстафете и "золоту" индивидуальной гонки он добавил еще одну серебряную награду.

Как и Бе, Фийон-Имеет зашел на один штрафной круг и проиграл норвежцу 25 секунд. Третье место на подиуме досталось еще одному норвежцу. Тарьей Бё сумел добыть "бронзу". В Пекине он также выиграл "золото" в эстафете.

Как выступили украинцы

Лучше всего среди представителей сборной Украины выступил чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный. Он допустил только один промах и проиграл победителю чуточку больше, чем минуту. У Дмитрия 13-я позиция.

Мощно спринт провел также Артем Прима, который, к сожалению, допустил один промах на "стойке". Штрафной круг потенциально помешало Артему пробиться в топ-10. Он занял 15-ю позицию.

Интересно, что Прима проиграл подручному меньше секунды.

К сожалению, плохую стрельбу продемонстрировали Антон Дудченко и Богдан Цимбал. Дудченко замкнул топ-60 и пробился в персьют. Цимбал только 66-й и пропустит гонку.

Результаты мужского спринта на Олимпиаде-2022

1. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+1) 24:00.4

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0) +25.5

3. Тарьей Бё (Норвегия, 0 + 1) + 38.9

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13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +1: 18.6

15. Артем Прима (Украина, 0+1) 1: 19.4

60. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2: 51.2

66. Богдан Цимбал (Украина, 3+0) +2: 58.6