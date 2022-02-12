Білосюк: Олімпійські ігри у Пекіні – страшний сон

Білосюк розповів, що під час самоізоляції була вимушена сидіти у чотирьох стінах. Їй було заборонено навіть вийти на вулицю.

До речі Підручний і Прима у топ-15 спринту на Олімпіаді-2022, Бьо виграв друге "золото" в Пекіні

"Пережити сам факт ізоляції важко: ні нам нікуди не можна, ні комусь до нас, ні на вулицю погуляти. Сидиш у чотирьох стінах, без свіжого повітря. Коридори постійно обробляються хімією. Тішило лише те, що у мене нема алергії, і я це нормально переносила, а хто алергетик – це катастрофа для цієї людини", – розповіла Олена.

Вона зазначила, що їй організували бігову доріжку й велосипед, щоб мати фізичні навантаження та підтримувати форму. Та через те, що біатлоністка важко перенесла хворобу, їй було складно тренуватися.

Але так сталося, що я перехворіла по повній програмі: з температурою, симптоматикою. 20 – 40 хвилин якоїсь аеробної роботи було складно зробити,

– розповіла Білосюк.

За словами Олена, 11-го лютого вона вийшла підтримати українок у спринті. Повернувшись у готель, за словами Білосюк, у неї паморочилася у голові.

"Мабуть, цей кисень, яким наситився організм – ходила наче п'яна. Зараз ситуація та сама: паморочиться у голові. Не знаю, чи це від повітря, чи від коронавірусу, але стан не тішить", – зазначила біатлоністка.

До теми Психологічно не могла дивитися гонки, – Білосюк про самоізоляцію на Олімпіаді-2022

На Олімпіаді 16-го лютого відбудеться естафета. Наразі збірна України, окрім Білосюк, має здорових Юлію Джиму, Ірину Петренко й Анастасію Меркушину.

Очікується, що Білосюк або Дар'я Блашко, яка також захворіла на коронавірус, потраплять до української четвірки. Та Олена вважає, що це буде чудом, якщо вона зможе взяти участь в гонці.

Скажу так: якщо я буду в змозі пробігти естафетну гонку, це буде чудо. Коронавірус – це не проста застуда, не нежить. Він жорстко впливає на організм і те, що я відчувала на тренуваннях, не побажаю ворогам, не кажучи вже про спортсменів,

– сказала Білосюк.

За словами Олени, Олімпійські ігри у Пекіні – страшний сон.

"Як я запам'ятаю ці Ігри? Як страшний сон. І я жартую, що люди готуються до Олімпійських ігор чотири роки, а я маю за три дні якимось чином стати на ноги.

Не знаю, як це зробити. Мені то ще пів біди, медаль є, і для мене це четверта Олімпіада. А для Дар'ї Блашко перша, і за день до гонки позитивний тест на коронавірус", – резюмувала Білосюк.