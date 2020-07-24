Гран-при Германии Формулы-1 на трассе "Гоккенгаймринг" в 2020 году не состоится. Германия планирует сохранить за собой право принять один из этапов, который планируют провести на легендарной трассе "Нюрбургринг".

Представители трассы "Гоккенгаймринг" сообщили, что не примут этап "Формулы-1" в 2020 году. Об этом сообщает Autosport.com.

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Немецкий автодром не смог договориться о проведении этапа из-за строгих ограничений на количество болельщиков.

"В случае гонки в октябре мы не смогли бы провести гонку с более чем 500 зрителями, так что с экономической точки зрения этот факт сделал нас менее привлекательными в сравнении с другими треками, где фанаты смогут посетить этап при определенных обстоятельствах", – сказал директор автодрома Йорн Теске.

Таким образом он подтвердил, что в 2020 году гран-при в Гоккенгайме не будет.

Формула-1 возвращается на "Нюрбургринг"

В то же время представитель "Нюрбургринг" заявил, что трасса ведет переговоры с Формулой-1. Однако проведение мероприятия должно иметь экономический смысл для автодрома.

По информации Racefans.net, автодром "Нюрбургринг" получит место в календаре в 2020 году. Последний раз гонка проходила на этой трассе еще в 2007 году.

Сообщается, боссы Формулы-1 уже провели переговоры с организаторами проведения гран-при Германии.

Как сообщается, гонка на "Нюрбургринге" станет одной из трех, которые пройдут после этапа в Сочи.

Еще два этапа должны пройти в Португалии на трассе "Алгарве", а также в Имоле.