Юрай Санитра определился с пятеркой биатлонистов, которые побегут в мужском спринте. Украина будет представлена в самом сильном составе.
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Первым на чешскую трассу выйдет стартующий 5-м Денис Насико. Лидеры "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима разбросаны с третьего по седьмой десяток.
Последним в гонку среди украинцев вступит Богдан Цымбал, у которого 96-й стартовый номер.
Состав сборной Украины на мужской спринт
5. Денис Насико
29. Дмитрий Пидручный
38. Антон Дудченко
66. Артем Прима
96. Богдан Цымбал
Уже 3 марта состоится женский спринт. Седьмой этап Кубка мира по биатлону подарит поклонникам гонки преследования, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.
Следует отметить, что это первый этап КС после чемпионата мира-2022, состоявшегося в немецком Обергофе.