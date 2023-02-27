31-летний биатлонист стал лучиком света на фоне плохих выступлений сборной Украины в текущем сезоне. Пидручный продемонстрировал лучшие результаты на чемпионате мира-2022 в немецком Оберхофе. Тернополянин дважды заезжал в цветы.
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Пидручный: Жертвовать здоровьем сейчас не будем
Дмитрий прокомментировал свои выступления.
"После такого насыщенного чемпионата мира, а у меня за две недели было семь стартов, то немного здоровья пошатнулось. Я сейчас отдыхаю, восстанавливаюсь. И надеюсь, что оставшиеся три этапа смогу на максимуме отработать. Показать хорошие результаты", – рассказал капитан сборной Украины.
Пидручный рассказал о своем состоянии здоровья после насыщенного графика на ЧМ в Германии. Добавим, что накануне ЧМ-2022 Дмитрий перенес операцию на разорванном мениске, но успел возобновиться и принять участие в соревнованиях.
Некоторые проблемы вернулись. Впрочем, ничего столь серьезного. На фоне усталости что-то обострилось. Но сейчас лучше становится, поэтому, думаю, на Кубках мира буду в должной форме. Но будем смотреть по ситуации, в случае чего-то, жертвовать здоровьем сейчас не будем,
– ответил Дмитрий.
Напомним, что Пидручный вошел в состав Украины на ближайший этап Кубка мира по биатлону, который стартует 2 марта в чешском Нове-Место. Это один из любимых стадионов Дмитрия. Также в Чехии поклонники биатлона увидят гонки преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету. Этап продлится до 5 марта.
"Хочу закончить этот сезон"
Биатлонист признался, что сконцентрирован на этом сезоне и не делает больших планов на будущее. Пока неизвестно, увидим ли мы Пидручного в следующем сезоне.
Нет, пока не думал. Хочу закончить этот сезон. А потом принимать решения о будущем,
– подчеркнул Пидручный.
Кроме Нове-Место биатлонисты сразятся за награды на двух этапах Кубка мира – в шведском Эстерсунде и норвежском Холменколлене.
Лучшие результаты Пидручного в сезоне-2022/2023
- Начал Дмитрий для себя соревнованием пожилым чемпионатом мира, где дважды заехал в топ-10.
- Получил "серебро" на чемпионате Украины в гонке преследования, уступив лишь почти 6 секунд победителю Антону Дудченко.
- На первом этапе Кубка мира стал девятым в эстафете.
- Занял 3-ю позицию в Кубке IBU в Обертиллиахе в 10-километровом спринте.
- На ЧМ-2022 Пидручный стал 5-м в спринте и 8-м в преследовании. В последней гонке ЧМ Дмитрий не сумел показать высокий результат. Биатлонист финишировал 23-м в масс-старте.
- Участвовал в эстафете и одиночной смешанной эстафете, где вместе с командой занял 13-е и 15-е места.