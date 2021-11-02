"Каталонская команда очень изменилась"
Бывший тренер Динамо уверяет, что каталонская команда существенно изменилась после потери Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ. К тому же двое лидеров Барселоны также не сыграют в матче против киевлян.
К теме В Киеве они будут опасны, – игрок Барселоны оценил следующий поединок против Динамо
"Каталонская команда очень изменилась после потери Месси. Хотя, помнится, у Барселоны были такие поединки, на которые она приезжала без многих основных футболистов, однако свое брала. Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против Динамо. Насчет отсутствия Агуэро, думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был травмирован, сыграл мало, и на него в Барселоне сейчас ставку не делают. А вот Пике – серьезная потеря каталонцев" – заявил Буряк.
По словам известного в прошлом футболиста, сейчас Барселона не выглядит непобедимой командой для Динамо. Он подчеркнул, что в матче футболистам следует действовать гибко и комбинированно.
Повторюсь, не закрыт лишь вопрос об атаке "бело-синих". Следует помнить: не бьешь по воротам соперника – не выигрываешь! Трудно угадать результат, но считаю, что эта Барселона по зубам Динамо,
– подытожил экс-наставник киевлян.
- Матч между Динамо и Барселоной состоится 2 ноября на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 22:00.
- Лидер Динамо Миколенко пропустит игру с Барселоной. Футболист получил травму. Из-за нее он не сможет помочь "бело-синим" в следующих матчах.
- Защитник Динамо уже вошел в заявку "сине-желтых" на товарищескую игру против Болгарии и матч с боснийцами. Пока неизвестно, успеет ли футболист восстановиться к запланированным играм.