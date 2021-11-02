"Каталонская команда очень изменилась"

Бывший тренер Динамо уверяет, что каталонская команда существенно изменилась после потери Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ. К тому же двое лидеров Барселоны также не сыграют в матче против киевлян.

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"Каталонская команда очень изменилась после потери Месси. Хотя, помнится, у Барселоны были такие поединки, на которые она приезжала без многих основных футболистов, однако свое брала. Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против Динамо. Насчет отсутствия Агуэро, думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был травмирован, сыграл мало, и на него в Барселоне сейчас ставку не делают. А вот Пике – серьезная потеря каталонцев" – заявил Буряк.

По словам известного в прошлом футболиста, сейчас Барселона не выглядит непобедимой командой для Динамо. Он подчеркнул, что в матче футболистам следует действовать гибко и комбинированно.

Повторюсь, не закрыт лишь вопрос об атаке "бело-синих". Следует помнить: не бьешь по воротам соперника – не выигрываешь! Трудно угадать результат, но считаю, что эта Барселона по зубам Динамо,

– подытожил экс-наставник киевлян.