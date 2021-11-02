"Каталонська команда дуже змінилася"

Колишній тренер Динамо запевняє, що каталонська команда суттєво змінилася після трати Ліонеля Мессі, який перейшов до французького ПСЖ. До того ж двоє лідерів Барселони також не зіграють у матчі проти киян.

До теми У Києві вони будуть небезпечні, – гравець Барселони оцінив наступний поєдинок проти Динамо

"Каталонська команда дуже змінилася після втрати Мессі. Хоча, пригадується, у Барселони були такі поєдинки, на які вона приїжджала без багатьох основних футболістів, проте своє брала. Відомо, що Агуеро та Піке не зіграють проти Динамо. Щодо відсутності Агуеро, думаю, не варто особливо радіти, адже він довго був травмований, зіграв мало, і на нього в Барселоні зараз ставку не роблять. А ось Піке – серйозна втрата каталонців" – заявив Буряк.

За словами відомого у минулому футболіста, наразі Барселона не виглядає непереможною командою для Динамо. Він наголосив, що у матчі футболістам слід діяти гнучко та комбіновано.

Повторюся, не закрите лише питання щодо атаки "біло-синіх". Слід пам'ятати: не б'єш по воротах суперника – не виграєш! Важко вгадати результат, але вважаю, що ця Барселона по зубах Динамо,

– підсумував екснаставник киян.

Матч між Динамо та Барселоною відбудеться 2 листопада на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 22:00.