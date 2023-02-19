Промах, который помог Арсеналу: Голанд эпически не попал в пустые ворота соперника – видео

Норвежский супер-нападающий не смог воспользоваться стопроцентным моментом. Благодаря промаху Голанда Манчестер Сити потерял очень важные очки.

Манчестер Сити, вновь вернувшийся на второе место турнирной таблицы, сенсационно не смог обыграть Ноттингем Форест (1:1). Арсенал же в параллельном поединке на последних минутах встречи выигрыз победу в Астон Виллы (4:2), а Зинченко забил свой дебютный гол в АПЛ. Чемпионская сага в Англии набирает обороты.

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Эпически потерянный момент

Норвежский нападающий Эрлинг Голанд мог помочь своей команде остаться на первой строчке Английской Премьер-лиги. Однако форвард "голубых" чудом не смог реализовать суперовой момент, которых "горожане" в матче с Ноттингемом создали достаточно. Норвежец дважды за атаку пытался поразить ворота Кейлора Наваса из пределов штрафной коста-рыканца.

Однако Голанду не хватило нрава и холодного расчета в этой ситуации – сначала помешала перекладина, а затем Эрлинг не попал в пустые ворота. Норвежец не забивает столь важный гол для "горожан", а его команда снова не в лидедрских позициях в АПЛ.

Видео промаха Эрлинга Голанда: